نشرت الفنانة العالمية فخرية أوجن صور لابنها كاران، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر كاران من خلالها وهو مرتدي Advertisements زي رائد فضاء، وعلقت فخرية عليه قائلة: كاران كابتن سفينة الفضاء. زي رائد فضاء، وعلقت فخرية عليه قائلة: كاران كابتن سفينة الفضاء. يذكر أن الفنانة العالمية فخرية أوجن شاركت سابقًا في بطولة مسلسل حتى الممات، وهو من تأليف دينيز بويوك كيرلة، وإخراج فريدة كايتان، وبطولة كل من انجين أكيوريك، جولجان أرسلان، سارب ليفند أوجلو، تانسو بيشير، فيردي سانجار، سيربيل جول، تانر توران، راغب سافاش، لالي منصور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. فخرية أوجن وابنها كاران في زي فضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.