تعرف على موعد حفل تامر حسني في التجمع الخامس

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك يوم 25 ديسمبر في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف الأعمار.

ومن ناحية أخرى ينتظر "حسني" عرض فيلمه الجديد "الفلوس" مع النجمة زينة خلال الفترة المقبلة.

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فيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني، مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي،

جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، وكميل سلامة.

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلة الثقة بين الناس، ويأتي ذلك في إطار كوميدي، حيث توجد به العديد من المواقف الكوميدية مع ضيوف شرف الفيلم.