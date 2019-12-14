تعيش الفنانة أسماء جلال، حالة من الانتعاش الفني خلال هذه الفترة، حيث تعمل على تصوير مسلسلها وفيلم سينمائي. وقالت "جلال" في تصريح خاص لـ "الوفد" إنها تعاقدت على فيلم "الصندوق الأسود" مع النجمة الكبيرة منى زكي. "الوفد" إنها تعاقدت على فيلم "الصندوق الأسود" مع النجمة الكبيرة منى زكي. فيلم "الصندوق الأسود" بطولة كل من: منى زكي وأسماء جلال ومحمد فراج ومصطفى خاطر وآخرون وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل. منى زكي وأسماء جلال ومحمد فراج ومصطفى خاطر وآخرون وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل. Advertisements ويشار أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني مع النجم الكبير سيد رجب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. أسماء جلال تنضم لمنى زكي في "الصندوق الأسود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.