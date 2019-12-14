فيديو.. تامر حسني في كواليس فيلم الفلوس

كشف الفنان تامر حسني، على موعد طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وشارك "حسني" متابعيه مقطع فيديو يجمعه بزوجته بسمه بوسيل، وعلَّقعليه قائلًا: "على أغنية ((حلو المكان)) من فيلم ((الفلوس)) إن شاء الله يوم ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض".
تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق.
ويذكر أن فيلم "الفلوس" بطولة
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