تراند اليوم : نسرين أمين تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم ” يوم 13″ .. الإثنين المقبل

تبدأ الممثلة المصرية نسرين أمين تصوير مشاهدها الأولى في فيلم « يوم 13 » الإثنين القادم، وتقدّم فيه دوراً جديداً ومختلفاً تماماً من ناحية الشكل والمضمون، خصوصاً أن قصة العمل تعتمد على الإثارة والتشويق.

وبحسب «النشرة الفنية»، الفيلم من بطولة أحمد داود، ودينا الشربيني، ومحمد شاهين، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الممثلين سيجري الاتفاق معهم والإعلان عن أسمائهم خلال الأيام القليلة القادمة، قبل انطلاق التصوير، إضافة إلى الاتفاق مع أكثر من ممثل للظهور كضيوف شرف في الفيلم.

وانتهت نسرين أخيرا من تصوير مشاهدها في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي تظهر فيه ضيفة شرف