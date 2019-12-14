شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بدرية يشارك في السينما الإيرانية بفيلم "فصل قاصدي" علي طريقة الريحاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك الفنان المصري العالمي سيد بدرية في بطولة الفيلم الدرامي "فصل قاصدي" ويجسد خلاله شخصية رجل مصري يفقد كل شئ في بلده من أموال وأسرة نتيجة حادث فيقررالسفرلأمريكا ويحقق هناك نجاحات ويبدأ رحلته مع صديق إيراني في بناء إمبراطورية للأثرياء .

ويقول الفنان سيد بدرية لليوم السابع : الفيلم درامي ومؤثر جدا لكن شخصيتي وهي الرجل المصري الذي يتعرض لمأساة في حياته بمصر فيقرر السفر للخارج وبرغم مأساته فإنه محب للحياة وللناس ويبحث عن الحب الذي افتقده ولذلك تجد ان شخصيتي قريبة جدا من شخصيىة الريحاني وبالفعل اقتبس منه مشهدا من حيث الأداء حينما كان يغازل برنسيسة في أحد أفلامه فهو أستاذي الذي اتعلم منه فدوري حولته لكوميدي لايت علي طريقة الريحاني الذي يخرج من مأساته كوميديا الموقف .



سيد بدرية في الفيلم العالمي الايراني فاصل قاصدي

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وأضاف بدرية : الفيلم يشارك في بطولته ممثلين من إيران ونجوم كبارأمثال كوهرخيرانديش وحنانه شهشهني ورزة مصافي والفيلم إخراج مریم پیربند وإنتاج ديل وستون وسيعرض في هوليود وفي إيران، وأنا سعيد بمشاركتي في هذا الفيلم بعد مشاركتي من قبل في السينما المكسيكية والسينما الصينية وحاليا دخلت السينما الإيرانية واتمني المشاركة في السينما المصرية قريبا .



الفنان العالمي سيد بدرية

يذكر أن الفنان المصري البورسعيدي سيد بدرية درس المسرح واللغة الإنجليزية في جامعة بوسطن، ثم استكمل دراسته في نيويورك وبعدها بدأت تجاربه مع التمثيل من خلال مشاريع التخرج الجامعي، وبدأ العمل بعد تخرجه في الإعلانات والمسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية الأمريكية ومن بينها: الفيلم الكوميدي Lucky Stiff الجثة المحظوظة بدور مساعد للمخرج الكبير كان بيركنز في ثاني تجربة إخراجية له.