بعد نشر بوستر فيلمها الجديد ” الفلوس ” .. زينة تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 05:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة البوستر الدعائي للفيلم والذي كانت تتصدره معربة عن سعادتها بقرب موعد طرح الفيلم والذي من المقرر عرضه في دور العرض اعتبارا من يوم 25 ديسمبر الجاري .

فكتبت في تعليقها على الصورة : ” أنا متحمسة جدا .. فيلم الفلوس 25/12 .. قصة تامر حسني .. سيناريو وحوار محمد عبد المعطي .. إنتاج : نيوسنشري ( زين الكردي ) .. إخراج سعيد الماروق .. مين مستني الفيلم معايا ؟ .. يا رب بالنجاح ليا ولكل زمايلي في الفيلم ادعولنا ” .

وظهرت زينة في صورة غلاف الفيلم بإطلالة جريئة أثارت بها غضب واستياء عددا من المتابعين .. خاصة وإنها كانت قد نشرت مؤخرا صورة لها وهي ترتدي الحجاب وتصلي في مسجد الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي .

فجاءت التعليقات مثل : ” هو انتي مش لسه مشيرة فيديو وانتي ف الجامع ربنا يهديكي ” و ” مرة بحجاب بالمسجد ومرة شبه عارية بمنظر مقزز حددي موقفك ” و ” والفيديو بتاع امبارح وإنتي بالحجاب إمبارح دا كان ايه ؟ ” .

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وأيضا : ” يا زينة أنا بحب اعمالك وربنا يوفقك بس يا جماعة مش لازم نبين جسمنا كدة .. الواحد ممكن يقابل ربنا فى لحظة ساعتها هيقولوا ايه ” و ” ما كنتي مبارح عم تصلي بمسجد هيثم ذكي يعني مش معقول لهالدرجة التناقض ” .