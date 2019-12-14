شاهد : في ظاهرة نادرة الحدوث .. 3 شموس تضيء سماء الصين

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 05:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل مصور يوم الخميس الماضي لظاهرة نادرة تفاجأ بها سكان إقليم ” شينغ يانغ ” الواقع غربي الصين .

حيث ظهرت نقاطا وضاءة مثل الشمس إلى جانب قرصها الكبير وكأنها ثلاث شموس في السماء .

ونشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية نقلا عن الخبير في الأرصاد الجوية ” بيان يون ” أن هذه الظاهرة تسمى ” pargelium ” .

وهي ظاهرة نادرة للغاية لا تحدث إلا في فصل الشتاء في طقس صاف عندما تكون الشمس معلقة فوق الأفق .. وتنشأ بسبب بلورات الجليد العائمة في الهواء التي تكسر أشعة الشمس ونتيجة لذلك تظهر ثلاث شموس في آن واحد في السماء .