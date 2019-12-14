كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 05:53 مساءً - خرج الفنان المصري ” محمود حميدة ” بتصريحات تليفزيونية له خلال لقائه ببرنامج ” عرب وود ” المذاع على قناة روتانا سينما كشف من خلالها عن سر غيابه عن السينما خلال الفترة الأخيرة .
فقال محمود حميدة أن المنتجين لن يخاطروا بأموالهم لإنتاج عمل فني سينمائي له بعد تقدمه فى السن قائلا : ” أنا كبرت خلاص ” .
وأشار إلى أن الجمهور يرغب في مشاهدة الفنانين الشباب وإنه لن يدخل السينما إلا لمشاهدة فنان شاب يتمتع بالقوة والوسامة مثل الفنان أحمد عز .
وعلق على ذلك قائلا : ” مين هيخش لمحمود حميدة بعد ما عجز كدا وشكله بقى مقرف كده .. لا أنا كمنتج أجيب أحمد عز شاب وحليوة البنات هتحبه والولاد هيقلدوه هو ده اللي بيجيب الإيرادات ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمود حميدة يكشف سبب غيابه عن السينما : ” انا عجزت والجمهور عايز يتفرج على أحمد عز “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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