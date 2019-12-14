كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 05:53 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها على موقع الصور والفديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من مفاجأة الفنان ” دريد لحام ” لها ومعايدته بمناسبة عيد ميلادها . حيث ظهر الفنان دريد لحام في مقطع الفيديو برفقة إبنته ” عبير ” وهما يغنيان لشكران ” Happy Birthday ” . وعلقت شكران مرتجي على مقطع الفيديو معربة عن سعادتها وإمتنانها بمعايدة دريد لحام فكتبت : ” نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكم .. نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي أنا منكم وبمحبتكم بستمر ” . Advertisements وتابعت : ” شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكرا عالهدية الرائعة .. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك يا قلبي متل ما بتقول للكل ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مفاجأة دريد لحام ل ” شكران مرتجي ” في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.