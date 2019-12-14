شاهد .. الظهور الأول لإبن فهرية أفجين وبوراك أوزجفيت

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 05:53 مساءً - نشرت الفنانة التركية ” فهرية أفجين ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” الصور الاولى لإبنها ” كاران ” من زوجها الفنان التركي ” بوراك أوزجفيت ” .
وظهرت فهرية في الصور برفقة إبنها وهي تلاعبه وظهر الطفل وهو مرتديا بدلة رائد فضاء .
وكتبت فهرية في تعليقها على الصور قائلة : ” رائد الفضاء كاران ” .
وأغلقت فهرية خاصية التعليقات على الصور تجنبا لأية تعليقات سلبية .. ولكن بعد مرور دقائق قليلة على نشرها للصور انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وأشار الكثير من المتابعين إلى أن الطفل يشبه والده لدرجة كبيرة واصفين إياه بإنه ” بوراك الصغير .
فيما علق البعض الآخر بإنه يشبه والدته وإنه نسخة منها .. كما أشادوا بأن فهرية أفجين تمكنت من استعادة رشاقتها وهو ما بدا في الصور .
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