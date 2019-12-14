تامر حسني يحيي حفل ضخم فى التجمع الخامس بالقاهرة احتفالا برأس السنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري تامر حسنى، لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة رأس السنة، يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

ومن المقررأن يقدم نجم الجيل خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه منها: ناسينى ليه، لولاك حبيبى، كفاياك أعذار، يا مالى عينى”، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير “عيش بشوقك” بحضور عدد كبير من الجاليات العربية .

ومن جهة أخرى حدد صناع فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسنى موعد 24 ديسمبر الجارى، لإقامة العرض الخاص للفيلم، فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضورتامر حسني وباقي أبطال الفيلم، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.

وينتظر تامر حسنى، طرح فيلمه الجديد “الفلوس”، والذى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، منهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إخراج سعيد الماروق.