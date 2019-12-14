عبدالباسط حمودة يرثي شعبان عبدالرحيم بأغنية ويرد على شماتة الإخوان في وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، صديقه الراحل الفنان شعبان عبدالرحيم، والذي رحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر بعد تعرضه لازمة صحية شديدة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

عبدالباسط حمودة، أهدى شعبولا، أغنية جديدة تعبيرًا عن حزنه العميق على رحيله، ومهاجما فيها أبواق إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، الذين عبروا عن سعادتهم وشماتتهم في وفاة الفنان الراحل.

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”حمودة”، قال في تصريحاته لـ “اليوم السابع”، إنه فوجئ بأنصار جماعة الإخوان الإرهابية وما الدولة من كره وحقد وشماتة في وفاة إنسان بسيط مثل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي عاش ومات على تراب هذه الأرض، مدافعا عنها بسلاحه البسيط وهو فنه الجميل، الذي عبر به عن كل الأحداث السياسية، ومنتقدا أعمال الإرهاب الانتقامية الخسيسة من قبل جماعة الشر.

وأضاف، أنه رثى صديق عمره الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم بهذه الأغنية، والتي حملت ردا فنيا قويا على كل من فرح وشمت في وفاته، ولكن بطريقته الفنية التي لا يملك غيرها سلاحا مثل صديق عمره الراحل، مؤكدًا أن كلمات الأغنية لو استوعبتها عناصر الجماعة الإرهابية لأقدمت على الموت من الخزي والعار.

واختتم كلامه قائلًا، إنه يحضر أغنية جديدة لمصر والإنجازات التي تحققت خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق وأوجد طفرة مذهلة في كافة المجالات، ووصل بالبلاد إلى بر الأمان.