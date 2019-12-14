محمود حميدة عن سبب غيابه عن الساحة الفنية: مين هيدخل لبطل عجوز؟!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمود حميدة، سر عزوف المنتجين عنه وعدم اختياره كبطل للأفلام التي تعرض خلال الفترة الأخيرة.

وقال في لقاء له عبر برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “مين هيدخل لمحمود حميدة بعد ما عجز وبقى شكله “مقرف”؟، أنا كمنتج أنا أجيب أحمد عز، شاب وحليوة والبنات هتحبه والعيال هتدخل السينما علشان تقلد حركاته وعضلاته وهو دا اللي بيجيب الإيرادات”.

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من ناحية أخرى يعيش الفنان محمود حميدة، حالة من النشاط الفني في هذه الفترة حيث يشارك في عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال عام 2020، وهي فيلم “العارف..عودة يونس”، مع الفنان أحمد عز، وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، مع الفنان كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني.

كما أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيسًا شرفيًا في الدورة التاسعة التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، في اجتماعه الأخير مع المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

يذكر أن الفنان محمود حميدة، احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ66، والذي يوافق 7 ديسمبر، وظهر في الصورة رفقة عدد كبير من النجمات والأصدقاء.