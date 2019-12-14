لبلبة تكشف تفاصيل أخر لقاء جمعها بهيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية لبلبة، تفاصيل أخر لقاء جمعها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والحوار الذي دار بينهما.

لبلبة، قالت في تصريحات صحفية، إنها قابلت هيثم أحمد زكي، مرتين في حياته، أولهما في عزاء والده الفنان الراحل أحمد زكي، فيما كانت المرة الثانية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وأضافت، أنها حزنت بشدة لرحيل هيثم أحمد زكي، وظنتها شائعة قبل تأكيد نبأ الوفاة، وأنها شاهدت هيثم آخر مرة وقت تلبيتها دعوة حضور فرح داخل أحد الفنادق، والتقته صدفة.

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وتابعت: “وجدته يقول لي “أنا بحبك أوي”، فرددت عليه “وأنا كمان بحبك” إلا أنه استكمل حديثه “أنا مش بحبك علشان أنتي لبلبة، أنا بحبك علشان أنتي فيكي شبه من ماما”، مؤكدة أنها تأثرت بشدة من كلامه الذي كان مُحقاً فيه، نظرًا لوجود شبه بيني وبين الراحلة هالة فؤاد.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كما أقيم العزاء الخاص بحضور شقيقه من والدته الفنانة هالة فؤاد، رامي عز الدين بركات، والذي عرف بوفاته وقت تشييع الجثمان ولم يستطع الحضور بسبب تواجده في الخارج.