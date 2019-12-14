شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الثقافة يعزي بوفاة الفنان الحضرمي حسن سوّاد والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 نعى مكتب الثقافة بساحل حضرموت الفنان حسن عبدالله محمد سوّاد عازف الناي المعروف الذي وافاه الأجل بمدينة الشحر بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الفني.

ويعد سوّاد واحدا من الرواد الأوئل الذين عرفتهم حضرموت في منتصف القرن الماضي واثروا الحياة الفنية والإبداعية بما قدموه من فن أصيل في تلك الحقبة الزمنية. Advertisements وضمن خطة مكتب وزارة الثقافة بالساحل للعام 2019م فقد كرّمت الفنان حسن سوّاد مع نخبة من الفنانين في حفل خطابي وفني اقيم بديوان المحافظة مساء الخميس. وأعرب مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت، عن أحر التعازي وعظيم المواساة الى أسرة الفقيد سوّاد ومحبيه وكل منتسبي الوسط الفني بحضرموت سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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