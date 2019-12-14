نجم العشق الممنوع ونهال ايشاكسان.. شُكوك بعلاقة حب تُؤكدها لغة الجسد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن نجم المسلسل التركي "العشق الممنوع" بوران كوزون يعيش علاقة حب جديدة مع الممثلة نهال ايشاكسان بعد أن رصدتهما عدسات الباباراتزي مع بعضهما أكثر من مرة.

لكن كوزون نفى للصحفيين ما يشاع مؤخرًا حول العلاقة العاطفية مع ايشاكسان، مؤكدًا أن ما يجمعهما هو علاقة صداقة قوية فقط، والتقيا بعد ابتعادهما طويلاً بسبب انشغالهما، غير أنه بدا على الممثل التوتر خلال حديثه، إضافة إلى وضع يده على كتف الفنانة وهو ما زاد من شكوك الصحفيين حول طبيعة علاقتهما.

وفي سياق آخر؛ أكد الفنان أنه يعيش باستمتاع وسعادة بعد مشاركته في بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "نحن هكذا" برفقة النجمين أنجين أوزوتورك، وبيراك توزوناتاش، وغيرهما، مشيرًا إلى أنه لن يعود بمسلسل جديد خلال الفترة الحالية.

وكان الفنان بوران كوزون قد حقق نجاحًا كبيرًا وشعبية بين الجمهور بعد مشاركته في مسلسل "انت وطني" في جزأين برفقة النجوم خالد أرغنش، بيرجوزار كوريل، أنور صايلاك، بينار دنيز، ميراي دانر، وغيرهم؛ إذ كان يجسد في أحداث العمل، شخصية ضابط يوناني.

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وكان آخر المسلسلات التي شارك فيها الفنان هو "تل الصقور" مع أمام إسراء أوغلو، زيرين تكيندور الشهيرة بـ"لميس" في مسلسل "العشق الممنوع"، وإيبوكي بوسات، وغيرهم.

يذكر أن "العشق الممنوع" هو مسلسل ميلودرامي رومانسي اجتماعي مقتبس من رواية تركية شهيرة بالاسم نفسه للكاتب "هاليد زيا اوشاكليجيل" كتبت ما بين عامي 1899 و1900، وقد تم تصوير الرواية كمسلسل للمرة الأولى عام 1970 بالأبيض والأسود في 6 حلقات فقط. لتتم إعادة تصويرها عام 2008 بميزانية ضخمة.

وحقق المسلسل نجاحًا جماهريًا ونقديًا ساحقًا حاصدًا عشرات الجوائز أبرزها أفضل مسلسل درامي في العالم لعام 2009، وأرباحًا ضخمة من خلال توزيعه ودبلجته لأكثر من 12 لغة، ويعتبر من أشهر المسلسلات عام 2010 في العالم العربي بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثها وقتها.

وملخص المسلسل أن رجل الأعمال عدنان بك زياكيل يقرر الزواج بعد مرور 11 عامًا على وفاة زوجته الأولى وأم ولديه نهال، من سمر يوري أوغلو شابة حسناء من عائلة مرموقة تصغره في السن، لتنتقل بعدها للعيش معه في قصره حيث يعيش قريب عدنان الشاب الو.