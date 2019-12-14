بسام كوسا يُهاجم نقابة الفنانين مُجددًا بعد فشله بالانتخابات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جدد الفنان السّوري بسام كوسا هجومه على نقابة الفنانين السوريين، وذلك بعد عدم توفقه بالانتخابات مرتين على رئاسة النقابة.

وأكد كوسا في لقاء صحفي أنه عندما تقدّم لانتخابات النقابة كان متيقنًا من عدم نجاحه، لكن أراد إثبات هذا الموضوع والتأكيد بكونه لم ينسحب أو يتهرب، مبينًا أنه ضغط عليه من قبل الأصدقاء ليتقدم، وأنه يعرف التركيبة الموجودة في هذه النقابة، وعلق قائلاً: "مبكلينها الجماعة منشان ما حدا يجي".

وخسر كوسا في انتخابات النقابة أمام نقيب الفنانين الحالي زهير رمضان بخمسة أصوات مقابل عشرين صوتًا، حيث أكد كوسا أن كل الآراء التي يقولها رمضان حيال الموضوع لم تعد تعنيه، مبينًا أنه حدث الكثير من الادعاءات نحو هذا الموضوع.

وختم كوسا حديثه في لقاء صحفي: "هذه المؤسسة لم تعد تعنينا، تعني من يديرها فقط".

وسبق لكوسا أن شن هجومًا لاذعًا على نقابة الفنانين، مؤكدًا أنها تحولت إلى مؤسسة لجباية الأموال؛ إذ قال كوسا في لقاء سابق: "ما تسمى بنقابة الفنانين لن أغالي إن قلت إنّ عددًا كبيرًا من الفنانين أداروا ظهرهم لها، والمستمرون بالعمل حاليًا يعتبرون أنفسهم أصحاب الوطن والأشرف والأنبل، ونحن نعلم تاريخهم بالتفاصيل المملة، فالقصة أصبحت مضحكة".

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها فنانون سوريون بارزون نقيب الفنانين زهير رمضان، الذي يتهم بأنه يعبث بنقابة الفنانين، ويحدث شرخًا فيها يصعب إصلاحه.

يشار إلى أن بسام كوسا غائب عن المسلسلات التي تصور حاليًا في سوريا لهذا الموسم، واللافت أنه انتهى مؤخرًا من تصوير المسلسل المشترك "سر"، وتعتبر هذه المشاركة هي المرة الأولى له في الدراما العربية المشتركة.

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وإلى جانب كوسا، يشارك في هذا العمل الدرامي الممثلون: باسم مغنية وداليدا خليل ووسام حنّا من لبنان، ورواد عليو من سوريا، ويحمل توقيع مؤيد النابلسي لجهة التأليف والسيناريو والحوار، ومروان بركات لناحية الإخراج.

وأكّد الممثل بسام كوسا لـ "فوشيا" سبب تجنبه المشاركة في الأعمال الدرامية المشتركة؛ إذ يرى أنه لا يجوز من وجهة نظره أن تكون العائلة الواحدة مكونة من أفراد كل فرد منهم من جنسية مختلفة، فهذا يتعارض مع روحية الدراما، معتبرًا أن هذا الأمر هو السبب الرئيس لابتعاده عن هذا النوع من الدراما.

ويدرس حاليًا الممثل السّوري بسام كوسا تواجده في مسلسل "سوق النسوان" المفترض عرضه في رمضان 2020.

ويتناول المسلسل الذي يتألف من خمسة أجزاء حياة مدينة دمشق فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويسلط الضوء على قصص مجتمعية مثيرة من خلال أحداث، وحكايا نسائية جرت في تلك الفترة.

وانضم للعمل نجوم سوريون مثل سلوم حداد وصفاء سلطان وقمر خلف، و"سوق النسوان" هو من تأليف حنان حسين المهرج وإخراج مؤمن الملا.

وكشفت مصادر صحفية أن منتج العمل بسام الملا يتفاوض حاليًا مع مجموعة من النجوم للانضمام للعمل منهم فادي صبيح، ونضال نجم، وسلافة معمار.