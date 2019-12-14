شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحيي حفلا ضخما فى التجمع الخامس..في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة، يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ومن المقررأن يقدم خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسينى ليه، لولاك حبيبى، كفاياك أعذار، يا مالى عينى"، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" بحضور عدد كبير من الجاليات العربية .

وحدد صناع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى موعد 24 ديسمبر الجارى، لإقامة العرض الخاص للفيلم، فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضورتامر حسني وباقي أبطال الفيلم، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.

Advertisements