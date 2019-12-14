شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الفن اللى كبروا.. محمد عبدالواحد بطل أفواه وأرانب وعالم عيال عيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يابيه يابيه إلحق نعمة يابيه ماتسيهاش لوحدها ،خالتى مظلومة يابيه الجوازة زور فى زور" ..هذه العبارة الشهيرة التى قالها الطفل على ابن شقيقة نعمة فى فيلم " أفواه وأرانب"، والتى كانت محورا هاما من محاوره لتظهر براءة نعمة ويعود لها حبيبها، لا ينس الكثيرون هذا المشهد الذى كان أحد أهم مشاهد الفيلم الذى قامت ببطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير محمود ياسين، وشارك فيه عدد كبير من الأطفال الذين قاموا بأدوار أبناء شقيقة نعمة، ومنهم الطفل محمد عبدالواحد.

وجهه مألوف للجميع، فصورته وهو طفل محفوظة فى أذهان أجيال الثمانينات والتسعينات والأجيال الحالية التى استمتعت بأفلام " عالم عيال عيال، والاحتياط واجب، ولست شيطانا ولا ملاكا، وامرأة بلا قيد، ولا تظلموا النساء"، ومسلسلات :"أحلام الفتى الطائر، وصيام صيام، والشهد والدموع ، وعم حمزة ، وغيرها"

التقينا بالفنان محمد عبدالواحد الذى أدى كل هذه الشخصيات حتى أصبح وجهه أحد أشهر وجوه أطفال السينما والتلفزيون وشارك فى العديد مع الأعمال مع عمالقة الفن، ومنهم عبدالوارث عسر، عمر الحريرى، يحيى الفخرانى، ورشدى أباظة، ونور الشريف، وحسين فهمى، محمود ياسين وعادل إمام ومديحة كامل وأحمد زكى ،واستعان به عمالقة الإخراج ومنهم بركات وحسن الإمام ومحمد فاضل.

فسرالفنان محمد عبدالواحد غيابه عن الشاشة، بعدما شارك فى فيلم الاحتياط واجب ، بطولة أحمد زكى ومديحة كامل، قائلا:" اتربينا فى بيئة وبطريقة معينة، واشتغلت فى الفن منذ كان عمرى 7 سنوات وابتعدت كما ابتعد أطفال كثيرون من أبناء جيلى الذين عملنا معا بعدما وجدنا أن الجو مش بتاعنا وبيئة العمل تغيرت"

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الفنان محمد عبدالواحد

وتحدث عن جيله قائلا:" كنا حوالى 40 – 50 طفل أكبرنا ممدوح عبدالعليم ، من جيلنا أحمد سلامة ومحسن محيى الدين ، وهالة أنور ومدحت جمال وعمرو سهم، اتربينا واتدربنا واتعلمنا سوا وكنا أصحاب ونعرف بعض ويتواصل الكثيرون منا حتى الأن، وأولادنا دلوقت يعرفوا بعض"

يحكى عن هذا التجمع من أطفال الزمن الجميل وكيف تم تدريبهم:" كنا جميعا ننتمى لفرقة أطفال التلفزيون التى كانت تقيم مسابقات لاختيار الأطفال الموهوبين وكانت أختى الأكبر منى سبقتنى فى الالتحاق بالفرقة وهى تعمل الأن مذيعة، وكانت الفنانة إنعام الجريتلى هى التى تتولى تدريبنا وهى التى صنعت هذا الجيل، فكانت تدربنا على الموسيقى على يد الدكتورة رتيبة الحفنى وعلى الفنون الشعبية على يد الفنان حسن السبكى والفنان أحمد نديم، كما كنا نتدرب على اللغة العربية والشعر والتأليف والإخراج ونعمل كمساعدى إخراج ونحن فى هذه السن الصغيرة ، وهو ما جعل كل من تدرب فى مدرسة إنعام الجريتلى يمتلك قدرات الفنان الشامل"





عمل محمد عبدالواحد لفترة فى إعداد برامج الأطفال ، ومساعد مخرج، ثم اتجه للتأليف والإخراج وكون فرقة مسرحية ، كما درس فى أكاديمية الفنون وحصل على دبلومة فى النقد الفنى، ويمارس هوايته فى التأليف ، حيث قام بتأليف مسرحية " ماحدش يقدر علينا" ويقوم ببطولتها صديقه منذ الطفولة الفنان محسن محيى الدين، كما يعمل بالتسويق، ويفكر فى العودة قريبا إلى التمثيل







