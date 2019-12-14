شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مريم عامر منيب.. نبيلة حميد الشاعرى على نهج والدها فى الغناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "العرق يمد لسابع جد" .. كثير من الفنانين قد تنطبق عليهم هذه المقولة، فإما أنهم ورثوا الموهبة عن أهلهم، أو قاموا بتوريثها لأبناءهم، ولعل الفنان الكبير حميد الشاعرى هو آخر هؤلاء الموهبين.



نبيلة حميد الشاعرى

حميد الشاعرى، نشر فيديو لإبنته نبيلة، وهى تغنى إحدى الأغنيات الأجنبية الشهيرة، ولم يعلق بكلمة واحدة، ولكنه اكتفى بالثناء عليها من خلال رموز تعبيرية "ايموشن"، وقلوب.

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ويبدو أن نبيلة ستسير على خطى والدها، حيث تتمتع بصوت قوى، فقد أثنى عليها متابعو حميد الشاعرى فى التعليقات من خلال الفيديو الذى نشره، وأكدوا أن موهبتها ستقودها إلى النجومية.

الفيديو الذى نشره حميد الشاعرى لابنته، يذكرنا بظهور مريم عامر منيب، ابنة النجم الراحل عامر منيب، والتى أحيت ذكراه بأغنية "عامل ايه يا حبيبى"، والتى كانت مفاجأة كبيرة للجمهور، الذى لم يكن يعلم أن ابنته أيضا تتمتع بصوت مميز، يؤهلها لأن تكون مطربة.