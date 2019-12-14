شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 هتخلص ولا هتخلص علينا.. أحد أبطال ممالك النار يتعرض لحادث وتهشم سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال مسلسل "ممالك النار"، قدر كبير من المشاهدة، وكذلك الاستحسان من الجمهور، حيث يتحدث المسلسل عن طومان باى، والغزو العثمانى، ومن بين نجوم المسلسل الفنان خالد كمال.

خالد تعرض لحادثة بسيارته، الأمر الذى أدى إلى تهشم أجزاء منها، قام بنشر صورها على حسابه على "فيس بوك"، وعلق خالد على الصورة قائلا ، "لا حول ولا قوة إلا بالله..2019 هتخلص ولا هتخلص علينا".



خالد كمال على فيس بوك

Advertisements

وتابع كمال، "يا حبايب.. أنا كويس وزي الفل، ومش عارف أرد عشان بصور".

بخلاف مسلسل ممالك النار ومشاركته به، قدم خالد العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية من بينهما مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019 مع ياسر جلال، ومسلسل أبو العروسة بجزأيه، وقبلهما ليالى أوجينى ومسلسل الوصية.