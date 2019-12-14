شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..شيكو يعلن مشاركته فى حفل الميدل بيست بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان شيكو، المشاركة فى حفل الميدل بيست الذي يقام فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، برفقة أحمد السقا، وذلك وفق فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وتفاعل عدد من الفنانين العرب والسعوديين مع الهاشتاج الذى أطلقه تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية "ألبس البندانة" وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقررعقده فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص. ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

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