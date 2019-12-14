شكرا لقرائتكم خبر عن وشوشة: السقا وحماقى وإسعاد يونس وشريهان أبو الحسن والأهلى الأفضل فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمس جوائز "الأفضل 2019" لموقع ومجلة وشوشة بقاعة المنارة بحضور علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قنوات النهار والكاتب الصحفي أحمد الهواري المشرف العام علي الموقع والمجلة وحصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل وحصل النجم محمد حماقي على أربعة جوائز كأفضل مطرب وأفضل اعلان وأفضل البوم وأكثر مطرب يحقق حضور جماهيري كما نالت المطرب انغام جائزة افضل مطربة والاعلامية اسعاد يونس علي لقب افضل اعلامية ونالت الاعلامية شيريهان ابو الحسن جائزة خاصة كأفضل اعلامية عن برنامجها " كلام ستات " وتكريم خاص للنجمة القديرة نجوى فواد على مشوارها فى عالم الفن .

وحصل النادي الأهلى على جائزة أفضل نادي رياضي وحصل على أفضل حارس مرمي محمد الشناوي وافضل اعلامي رياضي حصل عليها إبراهيم فايق وافضل إعلامية رياضية حصدتها شيما صابر أما أفضل مدافع فنالها محمود علاء وأفضل وسط مهاجم حسين الشحات وأفضل مهاجم أحمد علي وأفضل مدير فني رينيه فايلر والكابتن محمود الخطيب أفضل رئيس نادي .

كما نال جائزة الأفضل كل من المنتج والمخرج نصر محروس وأحمد فهمى وهنا الزاهد والشاعر أمير طعيمة والكاتب عمرو محمود ياسين وهبة مجدى وايهاب فهمى والمخرج محمد سامى ومى عمر و هنادى مهنى وفريق واما والموزع احمد إبراهيم والإعلامي أسامة منير والإعلامي طارق علام وإنجى على وأحمد يونس وغيرهم من نجوم الإعلام مع تكريم خاص للنجم أحمد حسن الذى قام بتكريم نجوم الرياضة.



جوائز الافضل وشوشة



شريهان ابو الحسن



جائزة خاصة للاعلامية شريهان ابو الحسن



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (5)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (6)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (9)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (12)

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جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (13)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (26)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (27)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (28)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (35)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (36)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (37)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (41)



جوائز الافضل لجريدة وموقع وشوشة (43)