شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد السقا يعلن مشاركته فى حفل الميدل بيست بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد السقا، المشاركة فى حفل الميدل بيست الذى يقام فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، برفقة حماقى، وذلك وفق فيديو نشره المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وتفاعل عدد من الفنانين العرب والسعوديين مع الهاشتاج الذى أطلقه تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية "ألبس البندانة" وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر عقده فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص. ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.