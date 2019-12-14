إيرادات الجمعة.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Doctor sleep" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 13 ديسمبر، إيراد قُدر بـ2 مليون و143 ألفا و808 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 351 ألفًا و474 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "knives out" محققًا 146 ألفًا و82 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 87 ألفًا و380 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم "black Christmas" وحقق 66 ألفًا و767 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 66 ألفًا و441 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Le Mans '66" وحقق 35 ألفًا و272 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم 10 MINUTES GONE، وحقق 24 ألفًا و328 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "A score to settle" بطولة Nicolas Cage، وبلغ إيراده 17 ألفًا و734 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، بعد تحقيقه 17 ألفًا و113 جنيهًا.