"هلبس البندانة".. هنيدي وشيكو يعلنان نيتهما حضور حفل "الميدل بيست" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد هنيدي والفنان شيكو، نيتهما حضور حفل "الميدل بيست" الذي يُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو لـ"هنيدي" وآخر لـ"شيكو" عبر موقع "فيسبوك".

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وقال هنيدي بالفيديو: "هلبس البندانة، وهطلع على حفلة الميدل بيست في الرياض، أشوفكوا على خير"، وقال شيكو "هقلع الكاب، وهلبس البندانة، أشوفكوا في حفلة ميدل بيست في الرياض، أشوفكوا هناك".

وكان الفنان أحمد السقا، أعلن حضوره حفل "الميدل بيست"، بصحبة الفنان محمد حماقي.

مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، يُعقد في الرياض على مدار 3 أيام، في الفترة من 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا.