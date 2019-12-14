فيديو| أحمد السقا يحضر حفل "الميدل بيست" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان أحمد السقا، نيته حضور حفل الميدل بيست الذي يُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، برفقة الفنان محمد حماقي.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو للسقا على "فيسبوك"، قال خلاله الأخير: "وانا كمان يا أبو ناصر، هجيب حماقي، ونجيلك على الميدل بيست، أشوفك هناك على خير، سلام".
مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، يعقد في الرياض على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا.
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