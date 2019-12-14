محمد فراج يحتفل بعيد ميلاد بسنت شوقي: "يخليكي ليا يا بطاطسايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان محمد فراج على الاحتفال بعيد ميلاد خطيبته الفنانة بسنت شوقي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر فراج عدة صور، بعضها جمعه ببسنت، والبعض الآخر ظهرت فيها بمفردها، معلقًا بكلمات رومانسية "إذا كنت أعرف ما معنى الصداقة فهذا بسببك أنت، وإذا كنت أعرف ما تقوله العيون فسيكون بسببك، وإذا أعرف ماذا يعني الحب فهذا أيضًا بسببك".

وتابع "شكرا على وجودك في حياتي حتى الآن، وسيظل شرفا لي ومن أسباب سعادتي أن أكون مسؤولا عنك. أحبك كثيرًا، وعيد ميلاد سعيد".

واختتم فراج "يخليكي ليا ولا يحرمنيش من ضحكتك يا بطاطسايا".

يُذكر أن فراج شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "قابيل"، كما عُرض له فيلم "الممر"، أما أخر أعمال بسنت فكان دورها في فيلم "لما بنتولد".