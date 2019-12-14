علي ربيع ينشر فيديو من كواليس "الخطة العامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يواصل الفنان علي ربيع، تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "الخطة العامية".

ونشر ربيع، فيديو من كواليس تصوير أحد المشاهد بالفيلم عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "من تصوير فيلم (الخطة العامية) قريبًا إن شاء الله.. هتولع نار، هتبقى دمار".

فيلم "الخطة العامية"، يشارك في بطولته: على ربيع وغادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، ومن إخراج معتز التوني.