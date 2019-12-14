محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
يواصل الفنان علي ربيع، تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "الخطة العامية".
ونشر ربيع، فيديو من كواليس تصوير أحد المشاهد بالفيلم عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "من تصوير فيلم (الخطة العامية) قريبًا إن شاء الله.. هتولع نار، هتبقى دمار".
فيلم "الخطة العامية"، يشارك في بطولته: على ربيع وغادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، ومن إخراج معتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع ينشر فيديو من كواليس "الخطة العامية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.