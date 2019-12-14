في 3 أيام.. إيراد "بيت سِت" يتجاوز 100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 11 ديسمبر، فيلم "بيت سِت" للمخرج أحمد عادل عقل، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه أمس الجمعة 13 ديسمبر، إيراد قُدر بـ46 ألفًا و10 جنيهات، ووصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام لـ107 آلاف و437 جنيهًا.

"بيت سِت" قصة أيمن العايدي، سيناريو وحوار شادي المسلمي، إخراج أحمد عادل عقل، بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب.