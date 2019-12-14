في 3 أيام.. "استدعاء ولي عمرو" يقترب من 150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 11 ديسمبر، فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة الفنانة حورية فرغلي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 13 ديسمبر ثالث أيام عرضه، إيراد قُدر بـ61 ألفًا و315 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 134 ألفًا و949 جنيهًا.

"استدعاء ولي عمرو" تأليف محمد سمير مبروك، بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، إخراج أحمد البدري.