محمد ثروت لـ"الخليج 365": أنا مُتهم بجريمة قتل في "حضور وانصراف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتهى الفنان محمد ثروت، من تصوير دوره في فيلم "حضور وانصراف"،الذي من المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وقال ثروت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل، ومع تطور الأحداث يتم اتهامه في جريمة قتل، ويحاول إثبات براءته، وتزامنا مع ذلك ينوي التوبة عن الأمور التي كان يفعلها، ليكون شخصًا نظيفًا.

وأضاف، أنه استمتع كثيرًا بهذه التجربة التي وصفها بالرائعة، لافتًا إلى أن الفيلم يعد بطولة جماعية، ويشارك فيه كم كبير من الفنانين كضيوف شرف.

فيلم "حضور وانصراف" تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته: محمد ثروت وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومحمد عبدالرحمن ومحمد جمعة ومن إنتاج شركة سينرجي.