لأول مرة.. فهرية أفجان تنشر صور نجلها من بوراك أوزجيفيت

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت النجمة التركية فهرية أفجان لأول مرة، صورًا تجمعها بنجلها "كاران" من زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت. وعلقت "فهرية" على الصور "كابتن سفينة الفضاء"، إذ ظهر كاران الذي يشبه إلى حد كبير والده، مرتديًا زي رائد فضاء. فهرية وبوراك تزوجا في عام 2017 بعد قصة حب جمعتهما أثناء تصوير مسلسل "طائر النمنمة". يُذكر أن أخر أعمال النجم التركي "بوراك" هو المسلسل الأسبوعي "المؤسس عثمان".

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