تراند اليوم : بعد جوهرة.. تسريب صور لراقصة شهيرة في وضع مخل مع شاب

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بعد الضجة التي أحدثتها فيديوهات مسربة للراقصة الروسية المقيمة بمصر "جوهرة" والتي ظهرت فيها في أوضاع مخلة وإباحية مع شاب زعم بعد ذلك أنه زوجها فيما لم تعقب هي على الأمر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا فاضحة للراقصة الشهيرة "مايا" مع شاب مغربي.
وتظهر "مايا" في الصورة بأوضاع رومانسية مع الشاب المغربي المقيم بالخارج، في أحد المطاعم بباريس، حيث ظهرت جالسة على فخذيه ويتبادلات الحركات والنظرات المثيرة.
وبعد انتشار الفضيحة، خرجت الراقصة للتعليق، مشيرة إلى أنها تجمعها بالشاب علاقة خاصة لم تكشف تفاصيلها.
وقالت الراقصة المثيرة للجدل في تصريح إعلامي "هاداك الولد عزيز عليا بزاف، فحال خويا الصغير، وتنخدم أنا وياه فيديوهات جديدة ديال التوعية، انحطوهم على يوتيوب، باش يستافدوا منهم الناس".