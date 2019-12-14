شاهد: ماجد المهندس يُقبّل يد أصالة في سمرات موسم الرياض.. والأخيرة: مجودي أنا بحبه

أظهر مقطع فيديو لحظة تقبيل الفنان العراقي ماجد المهندس ليد الفنانة أصالة، على هامش حفلهما في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ بعد وصلة مديح قالتها بحقه.

وقالت أصالة، في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل:“مجودي أنا بحبه، وبنحب نمزح، ودائمًا لما نشوف بعض بنحب نمزح ونضحك ونبكي، أو في الحقيقة هو بيغني وأنا ببكي، وماجد من الناس اللي بفتخر فيهم لأن تركيبة شخصيته كتير مضبوطة مع الموهبة تبعه“.

وأضافت:“ماجد فنان لدرجة كبيرة، وتفاصيله نقية وراقية، وما في مرة ما بيجيبلي فيها برفانات، مفيش غير المرة دي اللي ما جالي، بس برفاناتي كلها من عند مجودي ذوقه عالٍ، وكل حاجة بيعملها بكرم“، ما جعل ماجد المهندس يقبل يدها.

من جهته قال ماجد المهندس:“دي شهادة كبيرة من فنانة كبيرة وأكثر من رائعة، وأنا بسعدها مثل ما بسعد الناس، وهي كثيرًا تشدني بأغانيها، جت علي مرة بكيتها“.