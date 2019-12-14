بالفيديو: الفنانة المصرية ناهد السباعي تكشف عن ما فعله أصدقاء الراحل هيثم أحمد زكي بعد 6 أسابيع من وفاته

بعد مرورنحو شهر ونصف من وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي ، أعلنت الفنانة ناهد السباعي عن انتهاء أصدقاء الفنان الراحل من بناء مسجد يحمل اسمه كصدقة جارية ، وقالت السباعي ” إن أصدقاء هيثم زكي يرفضون حضور الكاميرات للمسجد تجنبا لأى شبهة رياء.وأضافت ناهد السباعى، أن أصدقاء هيثم أحمد زكى عندما طالبناهم بالإفصاح عن مكان المسجد رفضوا قائلين، “هذه صدقة وليست تباهى”. وفقا لما نشرته صحيفة ” اليوم السابع” المصرية .

وعبر حسابها الشخصي على “إنستقرام ” شاركت الفنانة ناهد السباعي ، عدد من صور مسجد” هيثم أحمد زكي ” ، قبل إقامة أول صلاة به أمس الجمعة ، وهي الجمعة السادسة بعد رحيل الفنان الشاب .

وعلقت ناهد على الصور، قائلة “الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكى فى الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا”.

وتابعت “أصحاب هيثم أحلا صحاب فى الدنيا أى حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم.. ممنوع وجود أى صحافة تجنبا للمشاكل ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره”.