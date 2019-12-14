شاهد.. تامر حسني يكشف عن موعد طرح فيلم الفلوس

كشف الفنان تامر حسني، على موعد طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وشارك "حسني" متابعيه مقطع فيديو يجمعه بزوجته بسمه بوسيل، وعلق عليه قائلًا : "على اغنية ((حلو المكان)) من فيلم ((الفلوس)) ان شاء الله يوم ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض".

ويذكر ان فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق. عليه قائلًا : "على اغنية ((حلو المكان)) من فيلم ((الفلوس)) ان شاء الله يوم ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض".ويذكر ان فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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