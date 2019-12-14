تفاصيل وموعد تكريم هاني شاكر ضمن حملة نورت مصر

قرر القائمون على حملة «نورت مصر»، برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، تكريم امير الغناء العربي هاني شاكر لدورة المؤثر فى دعم قوة مصر الناعمة من خلال نقابة المهن الموسيقية.

ومن المقرر أن يتم التكريم يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر مساء الساعة السادسة بحضور الخبير السياحي أحمد صدقي ورئيس تنشيط السياحة بالإسكندرية محمد سعد ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

يذكر أن حملة "نورت مصر" كرمت العديد من النجوم خلال الفترة الماضية في مقدمتهم انغام وأشرف عبد الباقي ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفي قمر وأحمد رزق وهاني رمزي. المهن الموسيقية.ومن المقرر أن يتم التكريم يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر مساء الساعة السادسة بحضور الخبير السياحي أحمد صدقي ورئيس تنشيط السياحة بالإسكندرية محمد سعد ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.يذكر أن حملة "نورت مصر" كرمت العديد من النجوم خلال الفترة الماضية في مقدمتهم انغام وأشرف عبد الباقي ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفي قمر وأحمد رزق وهاني رمزي.

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