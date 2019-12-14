الأحتفال بـ 70 عاماَ علي تأسيس الصين بمركز الإبداع

بمناسبة مرور سبعين عاماَ علي تأسيس جمهورية الصين الشعبية، تستضيف سينما مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الخامسة مساء الأحد 15 ديسمبر ندوة بعنوان "70 عاماَ علي تأسيس الصين" والتي ينظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني وسفارة الصين بالقاهرة .
تستضيف الندوة المستشار الثقافي الصيني شي يوه وين، د. محمد طلعت مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، المهندس عبد السلام الخضراوى عضو مجلس
كما يقيم "بيت الشعر العربى" ببيت الست وسيلة -خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء نفس اليوم ، أمسية شعرية عن تجربة شعر الأطفال عند الشاعر الكبير أحمد سويلم.
يعد "سويلم" من أهم الشعراء المعاصرين، بلغ عدد أعماله الشعرية خمسة عشر ديوانا، وأربعة مسرحيات شعرية، والعديد من الدراسات الأدبية، كما تخصص في الكتابة للأطفال وتدريس مادة أدب الطفل بالجامعات .
يشارك فى الأمسية عدد من الشعراء والنقاد منهم "يعقوب الشارونى، نشأت المصرى ،أشرف عامر وعبده الزراع"، يدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.
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