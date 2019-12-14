شاهد.. عاصي الحلاني يوجه رسالة مؤثرة للجمهور العراقي

وجه المطرب عاصي الحلاني، رسالة مؤثرة إلى الشعب العراقي نظرًا للأحداث الجاريه بها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "انستجرام".
وكتب "الحلاني" عبر حسابه قائلًا :"صباح الخير يالغالي عراق الخير يالحبيب على اطفالك على شيوخك على كل شعبك الطيب.. الله يحمي العراق والشعب العراقي الطيب".
ويذكر أن كانت تصدت قوات الجيش العراقي في الموصل لهجوم من عصابات تنظيم داعش الإرهابي في ناحية (القيارة) جنوب الموصل.
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