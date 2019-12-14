بعد إحيائها حفل موسم الرياض.. أصالة : ما أجمل ليلة أمس

أعربت المطربة أصالة عن سعادتها بإحيائها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت أصالة عبر صفحتها قائلة :"ماأجمل ليلة أمس.. كان

القمر مكتملاً، وكان المكان ينافسه، بجمهور راقٍ يقدّر الفنّ، وتفاصيل كثيرة جميعها مُتقنه، الهواء كان ناعماً يُغازل الموسيقى، والحطب كان له رائحة تُعيدُ أحلى الذّكريات، وقدّ أضاف هذا كلّه على أُغنياتي، جمالاً حاولت أنّ أُنافسه بأدائي ، لأصل لأعلى درجات السلطنة، كانت ليلة فيها القمر مكتملاً، ليُمتعنا ويرانا ويسمعنا".ويذكر ان أحيت المطربة السورية أصالة حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي المقام بالمملكة العربية السعودية.

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