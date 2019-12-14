أعربت المطربة أصالة عن سعادتها بإحيائها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتبت أصالة عبر صفحتها قائلة :"ماأجمل ليلة أمس.. كان
ويذكر ان أحيت المطربة السورية أصالة حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي المقام بالمملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحيائها حفل موسم الرياض.. أصالة : ما أجمل ليلة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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