خاص الفن- رسمياً.. منى واصف خارج "سوق النسوان"خاص بالفيديو- هكذا أطلت نوال الزغبي بحفلها في دبيخاص الفن- مديحة كنيفاتي: مللت من الحديث عن إرتباطيخاص- فيليب أسمر ينفي لـ"الفن" إخراجه مسلسل سعد لمجرد

ميرنا وليد - بيروت - سبق وأن أشرنا في موقع "الفن" خبراً عن إمكانية إعتذار الممثلة السورية ​منى واصف​ عن مسلسل "سوق النسوان" لتتفرغ لتصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، وفعلاً الاعتذار تم مؤخراً، وقدمت واصف إعتذارها من المخرج مؤمن الملا بسبب تزامن تصوير العملين في الوقت ذاته، واحد في دمشق والآخر في بيروت، وقد اتخذت واصف قراراً بأن تمنح الأولوية لـ"الهيبة" على حساب أي عمل آخر، خصوصاً أنها أدت دور البطولة في الأجزاء الثلاثة السابقة، إذاً، ستستمر منى واصف في الظهور الرابع بشخصية "ناهد عمران" مع المخرج سامر برقاوي وإلى جانب تيم حسن وديمة قندلفت وعادل كرم.

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