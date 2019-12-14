كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة رؤوف يكشف موعد انطلاق الدورة الثالثة لأيام القاهرة للمونودراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أن الدورة الثالثة للمهرجان سوف تنطلق في الثامن من فبراير من العام القادم 2020.

وأوضح د. أسامة رؤوف أن باب التقديم للمشاركة بالمهرجان قد أغلق في أكتوبر الماضي بينما سوف تعلن قريبا أسماء التي تم اختيارها بواسطة لجنة المشاهدة.

واضاف: نقوم بعمل ترتيبات الدورة الثالثة منذ انتهاء الدورة الثانية مشيرا غلى أن اللجنة العليا للمهرجان بما تضمها من قامات مسرحية كبيرة تعمل دوما لتطوير المهرجان والتي تشكلت من د. حسن عطية، الفنان سامح الصريطي، د. أحمد عبد العزيز، د محمد أمين عبد الصمد، د. أسامة رؤوف.

الجدير بالذكر أن المهرجان في دوراته السابقة لاقى نجاحا كبيرا تمثل في مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية بعروض متميزة بالإضافة إلى إقامة عدة ورش فنية لاقت إقبالا كبيرا من المشتركين وسوف تشهد الدورة الثالثة استحداث منصة جديدة للفنون الحكي بالإضافة لعروض المونودراما؟ـ باعتبار الحكواتي ينتمي الي فنون الآداء الفردية التي تنتمي إليها عروض المونودراما وأحيانا يكون هناك عروض مونودراما تاخذ من الحكي شكلًا للاداء وايضا قد يقدم الحكواتي احيانا حكايات تتلامس مع المونودراما ومن هنا اطلقت منصة الحكواتي داخل مهرجان ايام القاهرة الدولي للمونودراما