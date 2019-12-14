تراند اليوم : تعرف علي .. موعد طرح إليسا لألبومها الجديد

أحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا أمس الجمعة علي مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

وكشفت إليسا عن تفاصيل ألبومها الجديد، مشيرة الي انها تواصل تحضيرات البومها الحديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل، به ٤ اغنيات لبنانية والباقي مصري، متمنية ان ينال اعجاب جمهورها.

كان من أبرز الحضور إيمان العاصى، ودينا فؤاد، وبوسى شلبي، وبدأت النجمة إليسا حفلها بأغنية “شمس الحرية”، وغنت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها “إلى كل اللى بيحبوني”، “وحشتوني”، “لو في”، “كرمالك”، “سهرنى يا ليل”، “يا مرايتي”، “أسعد واحدة”.

وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدى الذى أعلنت عنه العام الماضى.