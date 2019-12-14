زكي فطين عبدالوهاب يكشف سبب انفصاله عن سعاد حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، قصة زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، وموقف والدته الفنانة ليلى مراد من هذه الزيجة.

وقال خلال لقائه في برنامج “الجمعة في مصر”، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “كنت بدرب في فيلم “أهل القمة” وفي سنة تانية معهد، ووقتها كانت سعاد حسني، قد انفصلت عن علي بدرخان، وحصل نوع من الإعجاب، والذي تطور لقصة حب”.

Advertisements

وعن انفصالهما قال: “التركيبة من البداية لم تكن تنفع لأنها كانت نجمة كبيرة جدًا وأنا كنت طالب وانبهرت بها لأنها سعاد حسني، ويمكن أكثر ما شدها فيّ هو التلقائية”.

وأكد أن والدته الفنانة ليلى مراد، عارضت هذه الزيجة، وكان سبب اعتراضها هو أنها لم تحب فكرة أنه طالب بالمعهد وكون سعاد حسني نجمة كبيرة، وعلى عكس موقف والدته كان رأي خالة الفنان الراحل منير مراد، والذي وافق على الزيجة.

وقال، إنه يعتقد أن سعاد حسني، أحبت علي بدرخان، والذي انفصلت عنه بعد زواج سنوات قبل ارتباطها به أكثر منه.