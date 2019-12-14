أمازون تشتري حقوق ملكية فيلم يكشف تفاصيل مثيرة عن حياة ريهانا بمبلغ خرافي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي أن شركة أمازون اشترت حقوق الملكية الحصرية لفيلم النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا الوثائقي، بمبلغ هائل يساوي 25 مليون دولار، حيث يتناول الفيلم مختلف مراحل حياتها، كما من المتوقع الكشف عن الكثير من التفاصيل التي لم نعرفها من قبل.

وجاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من شراء خدمة ”أبل تي في“، حقوق الملكية لفيلم وثائقي أيضًا عن النجم الشابة ”بيلي إيليش“، مقابل نفس المبلغ 25 مليون دولار.

وحتى الآن لم يتم اختيار اسم لفيلم ريهانا، إلا أن التقارير كشفت أن الفيلم سيكون من توقيع المنتج والمخرج الأمريكي بيتر بيرج، والذي ذُكر أنه أمضى سنوات في العمل على هذا الفيلم، والذي استغرق إعداده أكثر من 1200 ساعة.

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ومن الملاحظ أن الفيلم الوثائقي هو المشروع الأول الذي يجمع بين ريهانا وبيتر، حيث سبق وتعاونا في فيلم ”باتل شيب“ الذي شاركت فيه ريهانا في عام 2012، وكان من إخراج بيتر.

وكانت ريهانا قد سبق وتعاونت مع أمازون، وخاصة خدمة أمازون برايم، حيث شاركت الممثل الأمريكي ”دونالد جلوفر“ في فيلم ”جوافا آيلاند“، وهو فيلم موسيقي من إنتاج شركة استوديوهات أمازون.

كما ساهمت أمازون في البث الحصري لعرض مجموعة ريهانا Fenty X Savage، والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، وتم بث عرض Fenty X Savage الخاص بها بشكل حصري على المنصة في سبتمبر الماضي.

و لا يزال موعد إصدار الفيلم غامضًا أيضًا، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر بشأن الفيلم المُنتظر.