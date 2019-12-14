حلا الترك تتزين بكمية كبيرة من الذهب على المسرح بالعيد الوطني للبحرين.. صوروفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة البحرينية حلا الترك في حفل غنائي حاشد احيته احتفالاً بالعيد الوطني في البحرين، وذلك على مسرح الجامعة الخليجية.

الترك سرقت الأنظار بإطلالتين من التراث البحريني، وكان لافتاً كمّ المشغولات الذهبية الذي تزينت به على المسرح، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها البني بشكل زادها جاذبية، حيث ألهبت الفنانة الشابة الأجواء بأغانيها، بالإضافة لعدد من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

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من ناحية أخرى، طرحت حلا الترك أغنية جديدة مؤخراً بعنوان «خالي بلاش» من كلمات حامد الغرباوي، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وإنتاج بلاتينوم ريكوردز.

يُذكر أن حلا الترك تعيش حالياً مع والدها، المنتج الفني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعد فترة انفصلت فيها عنه، وقررت العيش مع والدتها، خبيرة الماكياج منى السابر، كما نجح محمد الترك في الحصول على حكم قضائي باسقاط حضانة أطفاله الثلاثة «حلا وعبدالله ومحمد» عن والدتهم.