- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت الفنانة البحرينية حلا الترك في حفل غنائي حاشد احيته احتفالاً بالعيد الوطني في البحرين، وذلك على مسرح الجامعة الخليجية.
الترك سرقت الأنظار بإطلالتين من التراث البحريني، وكان لافتاً كمّ المشغولات الذهبية الذي تزينت به على المسرح، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها البني بشكل زادها جاذبية، حيث ألهبت الفنانة الشابة الأجواء بأغانيها، بالإضافة لعدد من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
من ناحية أخرى، طرحت حلا الترك أغنية جديدة مؤخراً بعنوان «خالي بلاش» من كلمات حامد الغرباوي، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وإنتاج بلاتينوم ريكوردز.
يُذكر أن حلا الترك تعيش حالياً مع والدها، المنتج الفني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعد فترة انفصلت فيها عنه، وقررت العيش مع والدتها، خبيرة الماكياج منى السابر، كما نجح محمد الترك في الحصول على حكم قضائي باسقاط حضانة أطفاله الثلاثة «حلا وعبدالله ومحمد» عن والدتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك تتزين بكمية كبيرة من الذهب على المسرح بالعيد الوطني للبحرين.. صوروفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.