مخرج مسلسل نيللي كريم الجديد يعلن انسحابه: معقربة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المخرج أحمد مدحت انسحابه من إخراج مسلسل “النصابين”، والذي من المقرر أن يلعب بطولته كل من نيللي كريم وآسر ياسين.

مدحت أكد أن السبب لا يعود إلى أي مشكلة بينه وبين فريق العمل، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “فيه بعض الشغلانات كده بتبقي معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها”

وأضاف: “أول من أمس اعتذرت عن إخراج مسلسل (النصابين) - اسم مؤقت - فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان 2020.. لا توجد مشاكل مع أحد وربنا يوفق الجميع”.

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وكانت الفنانة المصرية نيللي كريم قد أثارت مؤخرا حالة من القلق بين جمهورها بعدما نشرت صور لها من داخل المستشفى، وكشفت عن إجرائها لعملية جراحية دقيقة في الوجه لاستئصال ورم حميد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

نيللي كشفت المزيد من التفاصيل عن عمليتها الجراحية، حيث أكدت أنها كانت صعبة وخطيرة، وكان من المحتمل أن تصاب بعد العملية بالشلل، أو تشفى إذا نجحت الجراحة.

وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، أن الطبيب سألها بعد إفاقتها من التخدير إن كانت قادرة على الضحك، حيث أن ذلك يعتبر دليلا على نجاح العملية، فاطمأنت عندما تمكنت من الضحك.