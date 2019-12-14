انفصال الممثل البريطاني كولين فيرث بعد زواج 22 عاما

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رويترزالسبت 2019/12/14 04:47 م بتوقيت أبوظبي
كولين فيرث وزوجته
أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث وزوجته الإيطالية، الجمعة، انفصالهما بعد زواج دام 22 عاما.
وقال ممثلا الزوجين، في بيان مشترك: "انفصل كولين وليفيا فيرث، سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما، وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى".
وفيرث واحد من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، وقد نال جائزة أوسكار وجائزة جولدن جلوب 2011 عن دوره في فيلم (ذا كينجز سبيتش) "خطاب الملك" حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.
ولعب فيرث دور الرجل الإنجليزي المتحكم في انفعالاته في أفلام مثل (لاف أكتوالي) "الحب الحقيقي" و(بريدجيت جونزس داياري) "مذكرات بريدجيت جونز" ومسلسل (برايد اند بريجيدس) "كبرياء وتحامل"، وتزوج بمعدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي عام 1997.
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